KDP, Irak'taki Federal Mahkeme kararlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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KDP, Irak'taki Federal Mahkeme kararlarına tepki gösterdi

KDP, Irak\'taki Federal Mahkeme kararlarına tepki gösterdi

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Federal Mahkemenin aldığı kararları eleştirerek, anayasa ve federalizm ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Mahkemenin Türkmenlere ve Hristiyanlara ayrılan kota başta olmak üzere, bölgeye yönelik aldığı kararlar da eleştirildi.

22.02.2024 17:25
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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Yüksek Federal Mahkemesinin, mecliste Türkmenlere ve Hristiyanlara ayrılan kota başta olmak üzere, bölgeye yönelik aldığı bir dizi kararlarına tepki gösterdi.

KDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesut Barzani başkanlığında düzenlenen toplantıda, Federal Mahkemenin kararları ele alındı.

Söz konusu kararların "anayasanın ruhuna" Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) anayasal haklarına, federalizm ilkelerine ve Irak anayasasında yer alan "kuvvetler ayrılığı" ilkesine aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, KDP'nin "bileşenlerin haklarını savunacağı ve anayasal kurumlara katılımlarını destekleyeceği" kaydedildi.

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'deki memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılmasına, Bağdat hükümetinin, IKBY'ye "borç para verme" yetkisinin elinden alınmasına ve IKBY'nin tüm petrol ile petrol dışı gelirlerinin merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.

IKBY'deki Türkmen ve Hristiyan temsilciler de mahkemenin kararının "siyasi ve haksız olduğunu" belirterek tepki vermişti.

Kaynak: AA

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