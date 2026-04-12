KDP, Irak Meclisi'ni Boykot Etti

12.04.2026 02:39
KDP, cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yasal ihlal olarak değerlendirip, Meclis oturumunu boykot etti.

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), dünkü Irak cumhurbaşkanı seçimine tepki olarak Irak Meclisi ile hükümetteki parti gruplarını Erbil'e çağırdığını duyurdu.

KDP Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak parlamentosunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin Meclisin onaylanmış iç tüzüğüne aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Meclis Başkanlığının, "iç tüzüğe aykırı" olarak toplantı gündemini belirlediği savunulan açıklamada, bunun bir yasal ihlal olduğu ayrıca cumhurbaşkanlığı makamı için belirlenen adayın, Kürt grupların ortak adayı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Oysa bu makam bir partinin değil, Kürdistan halkının hakkıdır. Ancak bu makam için söz konusu aday bir parti tarafından belirlenmiş ve Irak'ın diğer bileşenlerine mensup bazı taraflarca onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu seçim yöntemini reddettikleri aktarılan açıklamada, KDP'nin bu şekilde belirlenen bir kişiyi temsilcileri olarak tanımadığı ve onu muhatap olarak kabul etmediği bildirildi.

Açıklamada, KDP'nin meclis oturumunu boykot etme kararı aldığı ve bu nedenle adaylarının isminin listeden çıkarılması gerektiği vurgulanarak, "Şu anda durumu değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere hem Temsilciler Meclisindeki hem de Irak Federal Hükümetindeki parti gruplarımız Kürdistan Bölgesi'ne dönmektedir." ifadelerine yer verildi.

Irak Meclisi'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. İlk turda Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy alırken, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) adayı Fuad Hüseyin 16 oyda kaldı ve ilk turu geçemedi. İkinci turda ise KYB adayı Amedi ile Kürdistan İslami Birlik Partisinin (Yekgırtu) adayı yarıştı. Meclis'te yapılan ikinci tur oylamada Amedi, 329 sandalyeli mecliste kullanılan 229 oyun 227'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA

