Keban'da 5 bakır çubuk çalındığı ihbarıyla 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Keban'a bağlı Ulupınar köyünde deprem konutlarının topraklama hattından 5 bakır çubuğun çalındığı ihbarı üzerine jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı. KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Elazığ'ın Keban ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme timleri, dün Ulupınar köyündeki deprem konutlarının topraklama hattında kullanılan 5 bakır çubuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay saatinde köyde şüpheli hareketler sergilenen otomobili tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y. ve U.D'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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