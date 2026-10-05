Keban\'da Camiler ve Sosyal Hayat konferansında emekli müftü Celal Sürgeç konuştu

Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Camiler ve Sosyal Hayat" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen program, Baraj Cami İmamı Ekrem İbşir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası konulu slayt gösterisinden sonra Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve İlçe Müftüsü Samet Çiçen açılış konuşması yaptı.

Daha sonra emekli Müftü Celal Sürgeç, konferansta konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.