Keban\'da Doğalgaz Kursu Düzenlendi

Keban ilçesinde, "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi.
Keban İlçe Halk Eğitim Merkezince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline eğitim verildi.
Merkezin müdürü Ayhan Gültekin, ilçenin doğalgaza kavuştuğunu anımsatarak, bu kapsamda doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu açtıklarını belirtti.
Gültekin, eğitimin sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verdiklerini ifade etti.
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