Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
Kaymakamlık halı saha futbol turnuvasına, kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklardan oluşan 17 takım katıldı.
Yaklaşık 2,5 ay süren turnuvada, Miryıldız Spor takımı birinci, Fırat Mahallesi Spor takımı ikinci, Kurşunkaya Spor takımı da üçüncü oldu.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, düzenlenen programda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Halı Saha Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?