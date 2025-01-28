Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Merkezine ziyarette bulundu.
Emre, Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ile İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, Müdür Ayhan Gültekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kilim dokuma kursunu ziyaret eden Emre, usta öğretici ve kursiyerlerle görüştü.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Halk Eğitimi Merkezine Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?