Keban'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki toplantı Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ilçedeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, il hayat boyu öğrenme eylem planındaki faaliyetlerin ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak, ilçedeki hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek bu hususların çözümüne yönelik gerekli çalışma konuları ele alındı.

Toplantıda alınan kararlar, Hayat Boyu Öğrenme Komisyonuna sunulmak üzere rapor haline getirildi.

Toplantıya, ilçe idare şube başkanları, sendika temsilcileri, özel kurum temsilcileri ile okul idarecileri katıldı.