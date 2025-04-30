Keban ilçesinde "İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla "İklim Okuryazarlığı" kapsamında okullarda eğitim programları yapıldı.
Keban Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Dr. Mümine Güher, bu doğrultuda Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da İklim Okuryazarlığı Eğitimi - Son Dakika
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