Keban'da İş Yerlerine Denetim

Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ve Keban Belediye ekiplerince iş yerlerinde ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi.
Denetimlerde, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.
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