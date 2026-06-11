Keban'da İş Yerlerine Denetim

Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Keban Belediye ekiplerince iş yerlerinde ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi.

Denetimlerde, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.