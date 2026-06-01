Elazığ'ın Keban ilçesinde, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kampanya kapsamında 32 vatandaş kan bağışında bulundu.
Görevliler kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?