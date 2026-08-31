Keban'da Köy Yoluna Asfaltlama
Elazığ'ın Keban ilçesi Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışmaları başladı.
Elazığ'ın Keban ilçesinin Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yolunda başlattığı asfalt iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yolun mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Keban'da Köy Yoluna Asfaltlama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?