Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Baraj İlkokulu'nda seyyar trafik parkuru ve stant kuruldu.
Ekipler, burada ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitim verdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Eyüp Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve öğretmenler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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