Keban'da tarım ve hayvancılık için Kaymakam Onur ve Tarım Müdürü Taşkesen araya geldi

Keban'da tarım ve hayvancılık için Kaymakam Onur ve Tarım Müdürü Taşkesen araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede Keban'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile kurumlar arası işbirliği ele alındı; Kaymakam Onur, Taşkesen'e teşekkür etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ziyaret etti.
Ziyarette Keban ilçesinde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü.
Kaymakam Onur, ziyareti dolayısıyla Taşkesen'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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