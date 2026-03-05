Elazığ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın tatbikatı yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Keban Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince yangın söndürme ve tahliye konusunda bilgi verildi, yangına müdahale uygulamalı gösterildi.
Tatbikata, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve emniyet personelleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Yangın Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
