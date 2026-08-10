Keban'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması - Son Dakika
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Keban'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması

Keban\'da Yaz Kur\'an Kursları Bilgi Yarışması
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması düzenlendi, öğrencilere ödül verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması ve Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde İlçe Müftülüğünce düzenlenen yarışmada, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki kurslara katılan öğrencilere, temel dini bilgiler ile ilgili sorular soruldu ve Kur'an-ı Kerim'den sureler okutuldu.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, programda yaptığı konuşmada, kurslara katılan öğrencileri tebrik ederek, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen de yaz Kur'an kurslarının çocuklara sadece Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve temel dini bilgileri öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve kardeşliği de öğrettiğini, bunun çok kıymetli bir eğitim süreci olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Onur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ve Müftü Çiçen tarafından hediyeleri verildi.

Yarışma ve kapanış programına, Keban Belediye Başkan Vekili Yasin Celayir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Elazığ, Keban, Son Dakika

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