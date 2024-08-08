Keban Kaymakamı Atalık köyleri ziyaret etti

Güncel

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, 4 köyü ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, Gökbelen, Göldere, Akçatepe ve Koyunuşağı köylerine ziyarette bulundu.

Muhtarlar ve köy sakinleriyle görüşen Atalık, sorun ve talepleri dinledi.

Atalık, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ı Gökbelen köyünde evinde ziyaret etti.

Kaymakam Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Erkan Aktaş, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.