Keban Müftülüğünün musiki dinletisinde birlik ve beraberliğin huzuru paylaşıldı

Keban Müftülüğünün musiki dinletisinde birlik ve beraberliğin huzuru paylaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Müftülüğünce Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde düzenlenen musiki dinletisinde bir araya gelen katılımcılar, birlik ve beraberliğin huzurunu paylaştı. İlçe müftüsü Samet Çiçen, dinletiye emek verenlere ve katılımcılara teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde musiki dinletisi yapıldı.
Keban Müftülüğündenyapılan açıklamaya göre, dinleti Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe müftüsü Samet Çiçen, musikinin gönüllere dokunan nağmeleri eşliğinde bir araya gelerek, birlik ve beraberliğin huzurunu paylaştıklarını belirtti.
Çiçen, dinletiye emek veren ve katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?