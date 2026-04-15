Keçi 501 Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Uluslararası festivallerde çeşitli dallarda ödüller kazanan "Keçi 501" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Evrim Çervatoğlu'nun yaptığı ve Doğu Karadeniz yaylalarında çobanlık yapan Cengiz Taşçı'nın yaşamını odağına alan belgesel, yaklaşık 4 yıllık gözlem sürecinin ardından hazırlandı.

Keçi 501, Moskova Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde En İyi Ses, St. Petersburg HIFF-HALO'da En İyi Belgesel ve En İyi İlk Oyunculuk, Belgrad Uluslararası Film Festivali ve İran Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödüllerine layık görüldü.

Yunanistan ve Slovenya'daki festivallerde Jüri Özel Ödülü kazanan film, Antalya Altın Portakal, İsveç Film Ödülleri, Lulea ve Amsterdam ARFF Uluslararası Film Festivali'nde finalist olarak yer aldı.

İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri En İyi Belgesel'de finale kalan Keçi 501, 30. Türkiye-Almanya Film Festivali ile 37. Münih Türk Film Günleri'nde özel gösterimlerle izleyiciyle buluştu.