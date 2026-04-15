Keçi 501 Belgeseli İzleyiciyle Buluştu
Keçi 501 Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

15.04.2026 16:22
Evrim Çervatoğlu'nun yönettiği 'Keçi 501', Cengiz Taşçı'nın hayatını anlatıyor.

Uluslararası festivallerde çeşitli dallarda ödüller kazanan "Keçi 501" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Evrim Çervatoğlu'nun yaptığı ve Doğu Karadeniz yaylalarında çobanlık yapan Cengiz Taşçı'nın yaşamını odağına alan belgesel, yaklaşık 4 yıllık gözlem sürecinin ardından hazırlandı.

Keçi 501, Moskova Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde En İyi Ses, St. Petersburg HIFF-HALO'da En İyi Belgesel ve En İyi İlk Oyunculuk, Belgrad Uluslararası Film Festivali ve İran Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödüllerine layık görüldü.

Yunanistan ve Slovenya'daki festivallerde Jüri Özel Ödülü kazanan film, Antalya Altın Portakal, İsveç Film Ödülleri, Lulea ve Amsterdam ARFF Uluslararası Film Festivali'nde finalist olarak yer aldı.

İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri En İyi Belgesel'de finale kalan Keçi 501, 30. Türkiye-Almanya Film Festivali ile 37. Münih Türk Film Günleri'nde özel gösterimlerle izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
