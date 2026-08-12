Keçi Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı
Hatay'da su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da kullanılmayan su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yayladağı ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kuyuya inen ekipler, keçiyi halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA
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