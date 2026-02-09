Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

09.02.2026 12:39
"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?" sözleriyle partisi CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi.

Özel'in Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlara ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri ifşa oldu. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan'ın da paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

  • "Köpek"
  • "S..ir git"
  • "Alçak köpek s..tir git"
  • "Senin yerin onların yanı"
  • "Yalaka"
  • "Karaktersiz p..ç"
  • "Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"
ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mesajların ifşa olmasının ardından harekete geçen Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'tehdit ve 'hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"AK PARTİ OLUR MHP OLUR, BİLEMEM"

Öte yandan; "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" sözleriyle CHP'den istifa eden Mesut Özarslan katıldığı televizyon programında "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Özarslan yanıtında, "Bakacağız, AK Parti olur MHP olur, bilemem. Belki bağımsız hizmet edebiliriz, bilemem" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    Özgür kudurmuş gibi 65 36 Yanıtla
  • Kazım Neşeli Kazım Neşeli:
    Karaktersiz birine hakkettiği sözleri söylemiş 43 45 Yanıtla
    ahmet3353 ahmet3353:
    önce aynaya bak kendini sorgula 7 4
    ahmet3353 ahmet3353:
    CHP nin içinde kazan kaynıyor 2 0
  • K. Karaca K. Karaca:
    özel küfür etmeyeceğini hepimiz biliyoruz 19 44 Yanıtla
    8gjwfbjh5p 8gjwfbjh5p:
    niye 7/24 fötünde misin ? 18 12
  • aykut aykut:
    ekrem sevinmiştir şimdi kankim gelecek diye 16 14 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    sepeti koluna herkes yoluna 15 6 Yanıtla
