Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye Ziyaret

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Özarslan, Destici'ye ağabeyinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Özarslan ayrıca, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Destici'yi tebrik etti.

Özarslan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici'yi ziyaret ederek kıymetli ağabeyinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi münasebetiyle Sayın Destici'yi tebrik ettik. Kendilerine misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Büyük Birlik Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'ı Genel Merkezimizde kabul etti. Sayın Özarslan'a taziye ve hayırlı olsun dilekleri dolayısıyla teşekkür eder, nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunarız." denildi.