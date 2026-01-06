Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan, Bakan Kurum'a Ziyaret

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Özarslan görüşmenin detaylarına ilişkin, "Keçiörenimizdeki imar planları ve kentsel dönüşüm konuları hakkındaki sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettik" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Özarslan görüşmeye ilişkin detayları, sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Eski okul ve mesai arkadaşım T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmede Keçiören'imizdeki imar planları ve kentsel dönüşüm konuları hakkındaki sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettik. Sn. Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ederiz. Keçiören'imiz için üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz."