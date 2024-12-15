Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt

Geniş Video İzle

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bir etkinlikteki çocukla diyaloğu nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere açıklık getirdi. Özarslan, yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi ve samimi niyetinin altını çizdi.

15.12.2024 22:36  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyaya yansıyan ve kendisine yönelik eleştirilere sebep olan görüntülere cevap verdi. Özarslan, konuşmanın öncesinde çocuğa babasının kahraman bir asker olduğunu, rüşvet almayacağını ve hırsızlık yapmayacağını ifade ettiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın düzenlenen bir etkinlikte küçük bir çocuk ile kurduğu diyaloğa ait kısa görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. Özarslan üst üste gelen eleştirilere X hesabından cevap verdi. Özarlan, konuşmanın öncesine ait görüntülerin videoda yer almadığı için yanlış bir algı oluşturulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında; Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır.

"Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum"

Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören'de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum. Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, 'tarafsız' olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim" dedi.

"Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar"

Görüntülerde yer alan çocuğun babası X hesabı üzerinden paylaştığı video ile kendilerine ve Başkan Özarslan'a haksızlık yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki çocuğun babası benim. Ben de oradayım. Perşembe günleri halk günleri olduğunu bildiğim ve başkanın da halkın derdini dinlediğini halkla iç içe olduğunu bildiğim için durumumuzu anlatmak için gittik. Sıkıntımız vardı. Sağ olsun başkan bey bizden önce 30-40 kişiyi dinledi sonlara doğruyduk biz de. Oğlumu görünce sarıldı, onunla muhabbet ettiler. Bu video düştü ama böyle gündemde değildi. Nasıl olduysa gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Video asla öyle değil, önü arkası öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar. Videonun tamamını yayınlasınlar herkes görsün. O partinin mensubu birisi değilim. Vatadandaş olarak gittim. Bizi babacan bir şekilde karşıladı. Onların konuşmalarını dede torun konuşması gibi algıladım. Art niyet yok. Öyle bir şey olsa ben hayırdır diye sorarım. Bu videoda art niyet var. Bu rahatsızlığımı dile getirmek istedim. Olayın doğrusunu anlattım."

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Sosyal Medya, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.