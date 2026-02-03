Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan 'Uyuşturucu Testi' Açıklaması: "Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan 'Uyuşturucu Testi' Açıklaması: "Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor"

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan\'dan \'Uyuşturucu Testi\' Açıklaması: "Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor"
03.02.2026 15:16  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediyede uygulanan gönüllü uyuşturucu testine ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanan personelin çalışmasına izin vermeyeceğini belirtti. Ayrıca, bu durumu tespit edenlerin tedavi sürecine yönlendireceğini ifade etti.

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediyede gönüllülük esasına göre uygulanan uyuşturucu testine ilişkin yaptığı açıklamada; uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden ya da içerisinde bulunan personelin belediyede çalışmasına gönlünün el vermediğini belirterek, "Varsa böyle bir durumu da tespit edelim hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim" dedi.

Keçiören Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Özarslan belediye bünyesinde uygulanan "uyuşturucu testi"ne ilişkin açıklamalar yaptı. Uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını belirten Özarslan, şunları söyledi:

"Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları da buradan açıkça beyan ediyorum. Bütün basın dahi duysun. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikayet edeceğim. Sonunda da ne ceza çıkarsa bana çıksın. Umurumda dahi değil. Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimse, benim başkanlığımda bu kurumda çalışması gönlüm el vermiyor."

Varsa böyle bir durumu da tespit edelim hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim. Tekrar bağrımıza basalım. Tek amacımız bu. Gönüllük esasıdır. Zaten kendine güvenen gelir her türlü örneğini verir diye düşünüyoruz. Kendine güvenmeyen, yarası olan, gocunan birileri de varsa ben onları birebir savcılığa ve emniyete şahsım adına ben kendim şikayet edeceğim. Şüpheli bir hal vardır, ondan sonrası devletimizin bileceği bir mesele. Ama bu uyuşturucu meselesine şahsım ve benim şu anda yol yürüdüğüm arkadaşlarımın hepsi, biz hassasiyetle davranıyoruz, davranmaya devam edeceğiz. Allah'ımıza şükürler olsun, yüzde 20 daha Keçiören'imizden uyuşturucu uzaklaşmış durumda. Bunu yaparken yanlış anlamayın, ben başkan olarak kendim dahil, belediye başkan yardımcılarım, meclis üyelerim dahil olmak üzere bunu yapıyoruz. Benim bir tane meclis üyemden bu işe imtina eden olursa benimle yol arkadaşlığı dahi yapmasın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan 'Uyuşturucu Testi' Açıklaması: 'Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:23:25. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan 'Uyuşturucu Testi' Açıklaması: "Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.