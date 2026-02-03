Keçiören Belediye Başkanı Özarslan\'dan \'Uyuşturucu Testi\' Açıklaması: "Uyuşturucu Kullananların Bu Kurumda Çalışmasına Gönlüm El Vermiyor"

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediyede gönüllülük esasına göre uygulanan uyuşturucu testine ilişkin yaptığı açıklamada; uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden ya da içerisinde bulunan personelin belediyede çalışmasına gönlünün el vermediğini belirterek, "Varsa böyle bir durumu da tespit edelim hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim" dedi.

Keçiören Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Özarslan belediye bünyesinde uygulanan "uyuşturucu testi"ne ilişkin açıklamalar yaptı. Uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını belirten Özarslan, şunları söyledi:

"Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları da buradan açıkça beyan ediyorum. Bütün basın dahi duysun. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikayet edeceğim. Sonunda da ne ceza çıkarsa bana çıksın. Umurumda dahi değil. Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimse, benim başkanlığımda bu kurumda çalışması gönlüm el vermiyor."

Varsa böyle bir durumu da tespit edelim hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim. Tekrar bağrımıza basalım. Tek amacımız bu. Gönüllük esasıdır. Zaten kendine güvenen gelir her türlü örneğini verir diye düşünüyoruz. Kendine güvenmeyen, yarası olan, gocunan birileri de varsa ben onları birebir savcılığa ve emniyete şahsım adına ben kendim şikayet edeceğim. Şüpheli bir hal vardır, ondan sonrası devletimizin bileceği bir mesele. Ama bu uyuşturucu meselesine şahsım ve benim şu anda yol yürüdüğüm arkadaşlarımın hepsi, biz hassasiyetle davranıyoruz, davranmaya devam edeceğiz. Allah'ımıza şükürler olsun, yüzde 20 daha Keçiören'imizden uyuşturucu uzaklaşmış durumda. Bunu yaparken yanlış anlamayın, ben başkan olarak kendim dahil, belediye başkan yardımcılarım, meclis üyelerim dahil olmak üzere bunu yapıyoruz. Benim bir tane meclis üyemden bu işe imtina eden olursa benimle yol arkadaşlığı dahi yapmasın."