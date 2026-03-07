Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Sivaslı Vatandaşlar ile İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Sivaslı Vatandaşlar ile İftar Programında Buluştu

07.03.2026 10:30  Güncelleme: 11:55
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında Sivaslı vatandaşlar ile bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Özarslan, "Sivas, Anadolu coğrafyasının Horasan erenleri tarafından kurulmuş bir şehirdir. Buranın insanları gönül insanlarıdır. Onun için Sivas her zaman bu ülkenin teminatı olmuştur" dedi.

Başkan Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde Sivaslılarla bir araya geldi. Ankara ve Keçiören'de yaşayan çok sayıda Sivaslıyı buluşturan iftar programında birlik beraberlik mesajları verildi. İftar programına, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Genel Başkanı Maksut Yücegöğ, Başkent Sivaslılar Derneği (BASİDER) Başkanı Ramazan Can, Mursal Köyü Dernek Başkanı Hasan Dehmen, Yıldızeli Dernek Başkanı Ömer Savaş, AK Parti Keçiören STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, ASİDEF Genel Sekreteri ve Gemerek Dernek Başkanı Ziya Öztürk, Kangal Vefa Dernek Başkanı Önder Karakartal, Ankara Sivas İmranlı Dernek Başkanı Turgay Sağdıç, Ankara Gölova Dernek Başkanı Erol Aydın, Ankara Gürünlüler Dernek Başkanı Alparslan Kayapınar, Ankara Zara Dernek Başkanı Ünsal Artur, Ankara Suşehri Dernek Başkanı Erol Yanar, Başkentteki Şarkışlalılar Dernek Başkanı Kemal Özaydın, Ankara Koyulhisarlılar Dernek Başkanı Eşref Hasan Erzurumlu, Divriği Derneği Başkan Yardımcısı ve Vekili Berkay Köse, Mursal Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Fuat Alpay, Mursal Köyü Dernek Genel Saymanı Cumhur Kocaoğlu, Mursal Köyü Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çiftçi, Metin Sönmez, Yıldızeli Keçiören Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Üstüner, Osman Sarıtaş, Ahmet Başkaya, Zafer Yurdalan, hemşehri federasyonları ve derneklerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Sivaslı vatandaş katıldı.

"Sivaslı olmak demek, vatanına bağlılık demektir"

Başkan Özarslan, Sivaslı olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal'in yol arkadaşları, Aşık Veysellerin kıymetli torunları, şehit cennet mekan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli hemşehrileri, yüce Türk milletinin asil insanları sizler benim baş tacımsınız. Doğduğum toprakların kültür kodlarısınız. Sivaslı olmak demek bu vatan coğrafyasının en üst noktasında vatanına bağlılık demektir. Sivaslı olmak demek Resulullah'ın sancağını taşıyıp günümüze kadar getiren demektir. Sivaslı olmak bu ülkenin ta kendisidir. Şükürler olsun Sivaslı olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Sivas, Anadolu coğrafyasının Horasan erenleri tarafından kurulmuş bir şehirdir. Buranın insanları gönül insanlarıdır. Onun için Sivas her zaman bu ülkenin teminatı olmuştur. Ne zaman bu millet dara düşse o sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'üyle bir olmuş, bu vatan coğrafyasında gerçek manevi değerlerine, milli değerlerine her zaman sahip çıkmış ve öyle de olmaya devam etmiştir."

Keçiören'de çok ciddi sayıda Sivaslı hemşehrilerimiz yaşıyor. Sağ olsunlar seçim döneminden bugüne kadar bizleri hiçbir vakit yalnız bırakmadılar. Çünkü biliyorlar ki Mesut Özarslan o topraklardan doğmuş bir Türk evladıdır. Kapısına gelen hiç kimseye 'Sen bana oy verdin mi, vermedin mi? Hangi partilisin?' diye ayırt etmeden hizmet yapacağından emindirler. Bilirler ki kardeşlerinin olduğu ilçede kimse yatağa aç girmez. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmez. Evladı okula gidemiyorsa onu okuluna gönderir. Yaşlıların elinden tutar, engellilerine bakar. Kim darda kaldıysa onun yanında olur. Çünkü bizim aldığımız kültür kodları bunu gerektirir. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: ANKA

