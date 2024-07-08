Keçiören Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri", başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi ile Kalaba Kent Meydanı'nda başladı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen film gösteriminde sandalyesini alıp gelen vatandaşlar Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izledi.

Vatandaşları film gösterimlerine davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızı, birbirinden farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yaz akşamlarında günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak ve güzel anılar biriktirmek için tüm vatandaşlarımızı açık hava sinema günlerimize bekliyoruz" dedi.

Sinema Günleri, ilerleyen günlerde de farklı film gösterimleriyle devam edecek.