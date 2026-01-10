Keçiören Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlardaki Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda budaması ve tıraşlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını kış mevsiminde de sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü budama ekibi, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda gençleştirme budaması ve tıraşlama işlemlerine devam ediyor. Hazırlanan program kapsamında vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak ilçe genelindeki çınar, ıhlamur ve diğer peyzaj ağaçlarında estetik görünümü korumaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi amacıyla kuruyan dallar temizlenirken, formunu kaybetmiş bitkilere de yeniden şekil veriliyor.

"Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz"

Parklarda yapılan mevsimlik budama çalışmalarıyla yeşil dokunun korunmasına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Daha güzel ve düzenli bir Keçiören için parklarımızdaki ağaçları mevsim koşullarına uygun şekilde buduyor, estetik özelliklerini yeniden kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.