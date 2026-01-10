Keçiören Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlardaki Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlardaki Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

10.01.2026 09:59  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, park ve bahçelerde ağaç budama ve tıraşlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sağlıklı ve estetik bir yeşil alan için bakım çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda budaması ve tıraşlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını kış mevsiminde de sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü budama ekibi, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda gençleştirme budaması ve tıraşlama işlemlerine devam ediyor. Hazırlanan program kapsamında vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak ilçe genelindeki çınar, ıhlamur ve diğer peyzaj ağaçlarında estetik görünümü korumaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi amacıyla kuruyan dallar temizlenirken, formunu kaybetmiş bitkilere de yeniden şekil veriliyor.

"Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz"

Parklarda yapılan mevsimlik budama çalışmalarıyla yeşil dokunun korunmasına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Daha güzel ve düzenli bir Keçiören için parklarımızdaki ağaçları mevsim koşullarına uygun şekilde buduyor, estetik özelliklerini yeniden kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlardaki Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:36:38. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlardaki Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.