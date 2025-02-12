Keçiören Belediyesi Berat Kandili Öncesi Camileri Temizledi

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Berat Kandili öncesi ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik yaptı.

Vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmeleri için ibadethanelerin temizliğini aralıksız sürdüren Keçiören Belediyesi ekipleri, kandil öncesi camileri temizledi. Camilerin içi süpürülüp silinirken aynı zamanda çevre temizliği de gerçekleştirildi. Temizlik sonrası ise camilere gül suyu sıkıldı.

Keçiörenlilerin Berat Kandili'ni kutlayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, mutluluk ve barış dolu günler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.