Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde Uzay Çadırıyla Evreni Keşfettiler - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde Uzay Çadırıyla Evreni Keşfettiler

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Eğitim Merkezi'nde yaz okullarına katılan öğrenciler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan uzay çadırıyla evrenin derinliklerini öğrendi. Uzay çadırında gezegenler ve güneş sistemi hakkında bilgiler edinildi.

12.08.2024 13:36  Güncelleme: 15:05
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) yaz okullarında eğitim gören öğrenciler, Yunus Emre Kültür Merkezi'ne kurulan uzay çadırıyla evrenin derinliklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı ÇEM'deki yaz okullarında eğitim gören öğrenciler, Yunus Emre Kültür Merkezi'ne kurulan uzay çadırıyla evrenin derinliklerine yolculuk yaptı. Belediye'nin Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından kurulan portatif planetaryum ile uzay yolculuğunun keyfini çıkaran miniklere, gökcisimlerinden uzay boşluğuna kadar merak ettikleri birçok konu hem videolu görsellerle hem de öğretmenlerin sunumlarıyla anlatıldı.

Gezegenleri ve güneş sistemini öğrendiler

TEKNOMER tarafından kurulan 6 metre çapında ve 3 metre yüksekliğindeki uzay çadırı, evrenin bilinmeyen noktalarını keşfetmek isteyen minik öğrenciler için ziyarete açıldı. Uzay meraklısı çocukların ilgi odağı haline gelen planetaryum, görünmeyen alemlerin izini sürmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat oldu. Video ve sesli anlatımla zenginleştirilen uzay çadırında minikler, gezegenler ve güneş sistemi hakkında bilgiler edindi.

Kaynak: ANKA

Güneş, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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