Keçiören Belediyesi Engelsiz Sohbet Evi\'nde özel buluşma

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hizmete açılan Engelsiz Sohbet Evi, engelli derneklerinin temsilcilerini ağırladı.

Keçiören Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek ve toplumsal görünürlüklerini artırmak amacıyla hizmete açılan Engelsiz Sohbet Evi anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Buluşmaya Şehrülaziz Elaziz "Sesimi Duyan Var mı?" Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş ile Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay katıldı. Ziyarette, Keçiören Belediyesi'nin hayata geçirdiği Engelsiz Sohbet Evi dolayısıyla tebrik ve hayırlı olsun dilekleri iletildi.

BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında konuşan dernek temsilcileri, çeşitli nedenlerle sosyal yaşam alanları daralan özel gereksinimli bireylerin bir araya gelebileceği, kültürel etkileşimlerini artırabileceği ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılım sağlayabileceği böyle bir merkezin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehrülaziz Elaziz "Sesimi Duyan Var mı?" Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş, sergilenen duyarlı yaklaşım ve sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür ederek, Engelsiz Sohbet Evi'nin özel gereksinimli bireyler ile aileleri için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay ise Engelsiz Sohbet Evi'nin hizmete girmesiyle birlikte yaşadıkları değişimi, şu sözlerle anlattı:

"EVLERİMİZDEKİNDEN DAHA İYİ HİZMET GÖRÜYORUZ"

"Bu tesis yapılmadan önce Keçiören Belediyesi'nin girişinde bir araya geliyor, çay içip sohbet ediyorduk. Ancak bu ortam ihtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Bunun üzerine Başkanımızdan birlikte vakit geçirebileceğimiz bir alan talep ettik. Kendisi de 'Sizin emriniz olur!' diyerek bu tesisi hayata geçirdi. Bugün burada belediyemizin sunduğu imkanlar ve personelimizin güler yüzlü yaklaşımı sayesinde evlerimizde gördüğümüzden daha iyi hizmet alıyoruz. Başkanımız, engelsiz yaşamı destekleyen çalışmalarıyla özel gereksinimli bireyler için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendisine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."