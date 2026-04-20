Keçiören Belediyesi'nden Teknofest 2026 Takımlarına Destek

20.04.2026 11:15  Güncelleme: 12:22
Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), TEKNOFEST 2026 takımlarına destek vererek gençlerin mühendislik ve girişimcilik alanındaki potansiyellerini geliştirmeyi hedefliyor. Uzman jüri, projelerin değerlendirilmesinde titizlikle çalışarak gençlerin yenilikçi fikirlerini destekliyor.

Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları doğru projelerle geleceğe hazırlamak amacıyla hizmet veren Keçiören Belediyesi TEKNOMER, geleceğin mühendisleri ile girişimcilerine destek vermeyi sürdürüyor.

TEKNOMER bünyesinde oluşturulan jüri, TEKNOFEST 2026'ya başvuru yapan takımların projelerini detaylı şekilde inceleyerek büyük bir titizlikle değerlendirdi. Alanında uzman akademisyenler ile teknik eğitmenlerden oluşan jüri, gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve en doğru yönlendirmeleri yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başvuru sürecinde takımların projeleri teknik yeterlilik, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda ele alındı. Böylece yarışmaya katılacak ekiplerin daha güçlü projelerle hazırlanmasına katkı sağlandı.

TEKNOMER, teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren nesiller yetişmesi için gençlere yönelik projelerini ilerleyen süreçlerde de kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezde sunulan imkanlardan memnun kalan gençler ve aileler, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

