Keçiören Belediyesi Giresun Caddesi\'ne İlk Çöp Konteynerlerini Yerleştirdi

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçenin "ilk çöp konteynerlerini" Giresun Caddesi'ne yerleştirdiklerini bildirdi.

Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesinde "çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve Keçiörenlilerin pislikten kurtulmasına ilişkin söz verdiğini" ifade etti.

İlk olarak ilçenin en kalabalık yerlerinden biri olan Giresun Caddesi'ne çöp konteynerlerini yerleştirdiklerini bildiren Özarslan, çöp konteynerinin bulunmamasının temizlik sorunlarına yol açtığını kaydetti.

"Kısım kısım Keçiören'imizin caddesi, sokağı her yere konteyner koyacağız. Keçiören halkımız bilsin ki, çöp konteyneri konulmadık sokak kalmayacak." bilgisini veren Özarslan, bugün itibarıyla 1800 çöp konteyneri bulunduğunu, toplamda da 12 bin konteyneri ilçeye yerleştireceklerini ifade etti.