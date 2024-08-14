Keçiören Belediyesi Gündüz Sokakları, Gece Parkları ve Çocuk Oyun Alanlarını Temizliyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Gündüz Sokakları, Gece Parkları ve Çocuk Oyun Alanlarını Temizliyor

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gündüz sokakları, gece de parkları ve çocuk oyun alanlarını temizliyor. Temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre vardiyalı olarak devam ediyor.

14.08.2024 11:02  Güncelleme: 12:09
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gündüz sokakları, gece de parkları ve çocuk oyun alanlarını temizliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Gündüz sokakları temizleyip yıkayan ekipler, geceleri de parkları ve çocuk oyun alanlarını temizliyor. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için 7/24 esasıyla çalışan ekipler, özellikle çöp bırakma alanlarını da özel solüsyonla dezenfekte ediyor.

24 saat temizlik

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre vardiyalı olarak devam ediyor. Ekiplerimiz gündüzleri cadde ve sokaklarımızı temizlerken geceleri ise vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı parkları ve özellikle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirdiği oyun alanlarımızı yıkayarak dezenfekte ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Gündüz Sokakları, Gece Parkları ve Çocuk Oyun Alanlarını Temizliyor - Son Dakika

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