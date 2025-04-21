Keçiören Belediyesi Kaldırımları Yeniliyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ilçedeki kaldırımları yenilemek için faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşımız güvenli kaldırımlarda yürüsün istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı çalışmalarına büyük önem gösteriyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki bozuk ve yıpranmış kaldırımların yenilenmesi için başlatılan çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını yürütüyor. Amacımız altyapı konusunda sıkıntısız bir ilçe oluşturmak. İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürmek suretiyle, yıpranan ve bozulan kaldırımlarımızı ivedilikle yeniliyoruz" dedi.