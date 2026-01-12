Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadelede Yoğun Mesai - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadelede Yoğun Mesai

12.01.2026 10:58  Güncelleme: 11:48
Keçiören Belediyesi, etkili kar yağışı sonrası ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. 93 araç ve 400'den fazla personelle, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai yapıldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ilçede kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışma yürüttü. Köy yolları, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun mesai yaptı.

Kar yağışı ve don uyarılarının ardından teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada hazır bulundu. AKOM'dan yönetilen çalışmalar kapsamında özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizliği öncelikli olarak gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sayesinde ilçe genelinde ulaşım sorunsuz şekilde sağlandı.

Toplam 93 araç ve 400'den fazla personelin görev aldığı karla mücadele çalışmalarında, vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekiplerce, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde sokak sokak, cadde cadde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar canlı takip edildi

Kar küreme ve tuzlama araçlarında bulunan kamera sistemleri sayesinde saha çalışmaları AKOM'dan ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edildi. Kamera ve harita destekli izleme sistemiyle karın etkili olduğu yollar kısa sürede ulaşıma açılarak olası mağduriyetlerin önüne geçildi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yürütülen çalışmalar sayesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydederek, yeni bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

