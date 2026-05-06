Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu, İki Eseri İlk Kez Sahneye Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu, İki Eseri İlk Kez Sahneye Taşıdı

06.05.2026 09:50  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Oyun Diyarına Yolculuk” ve “Hatırda Kalanlar” adlı müzikli çocuk tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. İlk kez sahneye taşınan eserler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Oyun Diyarına Yolculuk" ve "Hatırda Kalanlar" adlı müzikli çocuk tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk kez sahneye taşınan eserler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu'nun 8-10 yaş grubuna hitap eden "Oyun Diyarına Yolculuk" adlı müzikalde; oyunun çocukların gelişimindeki önemi vurgulanırken, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte oyun oynamayı ihmal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı. Sevgi teması etrafında kurgulanan eser, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu şarkılar ve danslar eşliğinde aktardı.

Örnek sanatçılar sahneye taşındı

"Hatırda Kalanlar" adlı müzikli çocuk oyununda ise geçmişten bugüne topluma örnek olmuş, hafızalardan silinmeyen yazarlar ve sanatçılar anıldı. Müzik ve tiyatral öğelerle zenginleştirilen oyun; toplumun tüm kesimlerine hitap eden, ilham verici ve motivasyon içeren mesajlarıyla dikkati çekti."

Katılım belgesi verildi

Sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not alan konservatuvar oyuncuları, oyunculukları ve sahne uyumlarıyla da beğeni topladı. Renkli sahne tasarımları ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan oyunun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, minik oyuncuları tebrik ederek onlara katılım belgesi verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu, İki Eseri İlk Kez Sahneye Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:26:57. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu, İki Eseri İlk Kez Sahneye Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.