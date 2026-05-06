Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu, İki Eseri İlk Kez Sahneye Taşıdı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Oyun Diyarına Yolculuk" ve "Hatırda Kalanlar" adlı müzikli çocuk tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk kez sahneye taşınan eserler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu'nun 8-10 yaş grubuna hitap eden "Oyun Diyarına Yolculuk" adlı müzikalde; oyunun çocukların gelişimindeki önemi vurgulanırken, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte oyun oynamayı ihmal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı. Sevgi teması etrafında kurgulanan eser, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu şarkılar ve danslar eşliğinde aktardı.

Örnek sanatçılar sahneye taşındı

"Hatırda Kalanlar" adlı müzikli çocuk oyununda ise geçmişten bugüne topluma örnek olmuş, hafızalardan silinmeyen yazarlar ve sanatçılar anıldı. Müzik ve tiyatral öğelerle zenginleştirilen oyun; toplumun tüm kesimlerine hitap eden, ilham verici ve motivasyon içeren mesajlarıyla dikkati çekti."

Katılım belgesi verildi

Sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not alan konservatuvar oyuncuları, oyunculukları ve sahne uyumlarıyla da beğeni topladı. Renkli sahne tasarımları ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan oyunun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, minik oyuncuları tebrik ederek onlara katılım belgesi verdi.