Keçiören Belediyesi Kurban Bayramı'nda Temizlik Çalışmalarıyla Vatandaşların Yanında

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini tamamlamasının ardından kurban kesim alanı olarak belirlenen 16 farklı nokta ve kesimhanede detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm birimleriyle sahada olan Keçiören Belediyesi, kurban kesim noktası olarak belirlenen 16 farklı alanda vatandaşlar kurban ibadetlerini tamamladıktan sonra temizlik çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında olan temizlik personeli, kesim noktalarını tazyikli suyla yıkadı. Ardından koku giderici ve dezenfektanlarla yapılan uygulama alanlar, yeniden halkın kullanımına uygun hale getirildi. Keçiören Belediyesi, kurban etlerinin muhafaza edilmesi için vatandaşlara kurban poşeti dağıttı, tüm kesim alanlarında çorba ikramında bulundu.

"Çalışmalarımızı bayram boyunca yakından takip ediyoruz"

Keçiörenlilerin kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kurban kesim alanlarımızdaki temizlik çalışmalarımızı bayram boyunca yakından takip ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmeleri hem de halk sağlığını korumak adına temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başında olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.