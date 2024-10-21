Keçiören Belediyesi'nde Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nde Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi Gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi\'nde Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi Gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKUT iş birliğiyle güvenlik personeline yönelik 'Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi' düzenlendi. Eğitim kapsamında afetlere hazırlık ve yangın güvenliği konularında bilgiler verildi.

21.10.2024 11:50  Güncelleme: 13:51
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğiyle, belediye bünyesinde görev yapan güvenlik personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" verdi.

Eğitim, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Eğitimleri Şube Müdürü Ali Civelek, AKUT temsilcileri ve güvenlik personelinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel açılış konuşmasında, gerçekleşebilecek afetlere karşı farkındalık eğitimlerinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Erel, gönüllülerin rolüne değinerek "Afetlere hazırlık sürecinde Arama Kurtarma Derneği ve gönüllülerle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Olası afetlere karşı toplumun her bireyinin sorumluluk alması, afetlere karşı dayanıklılığımızı artıracaktır" dedi.

Güvenlik personelinin mesleki yeterliliğini artırmak, afet ve yangınlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, AKUT Ankara gönüllüsü Ergun Padır afetler öncesi alınacak önlemlerin yanı sıra afet anında doğru müdahale yöntemleri ve acil durum planlaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünü hatırlatan eğitmen, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla afetler karşısında tedbir almanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz gerçekleştirdiği yangın eğitiminde, yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri, acil durum yönetimi ve ekip koordinasyonu gibi konularda güvenlik personelini bilgilendirdi. Yaşanan gerçek olaylar üzerinden örnekler veren itfaiye amiri, farklı yangın senaryolarında nasıl hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca eğitimde, yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtilerek yangın tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin ardından Ankara İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteride, afetlere müdahalede büyük katkı sağlayan eğitimli köpekler yeteneklerini sergiledi. Düzenlenen Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi,  güvenlik personeline sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

Kaynak: ANKA

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