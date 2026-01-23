Keçiören Belediyesi'nden Personeline Hayat Kurtaran Eğitim - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden Personeline Hayat Kurtaran Eğitim

23.01.2026 09:40  Güncelleme: 10:56
Keçiören Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ilk yardım eğitimi, belediye personeline iki gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak verildi. Katılımcılar, çeşitli acil durumlarda müdahale yöntemlerini öğrenerek ilk yardım sertifikası almaya hak kazandılar.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı iş birliğinde, belediye personeline yönelik "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda iki gün boyunca süren eğitim programında, Melike Alagöz Çoban ve Ersin Kuşçu tarafından genel ilk yardıma ilişkin teorik bilgiler katılımcılara aktarılırken, ilk yardım müdahaleleri de uygulamalı olarak yaptırıldı.

Eğitim kapsamında genel ilk yardım bilgileri, vücut sistemleri, soluk borusuna yabancı cisim kaçması, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ile yanık, sıcak ve soğuk acillerinde ilk yardım konu başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle kaza anında ilk yardımda rentek manevrası uygulamalı olarak ele alınarak, doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtarıcı nitelikte olduğu özellikle vurgulandı. Eğitimde ayrıca, ilk yardım uygulamalarında sıkça karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruldu.

Eğitim programının sonunda katılımcılara test uygulanarak, ölçme ve değerlendirme yapıldı. Testi ve uygulamalı ilk yardım aşamalarını başarıyla tamamlayan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA

