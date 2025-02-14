Keçiören Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, vatandaşların kandilini kutladı.

Keçiören Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Taksi durakları, otobüs ve dolmuş durakları başta olmak üzere birçok camide yatsı namazı sonrası vatandaşlara 7 bin adet kandil simidi ikram edildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

Keçiörenlilerin Berat Kandili'ni tebrik eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, mutluluk ve barış dolu günler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.