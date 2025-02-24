Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Yetiştiricilik Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Yetiştiricilik Eğitimi

Keçiören Belediyesi, 'Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden' sloganıyla 150 kursiyere sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda ücretsiz eğitim veriyor. Eğitimler, modern serada uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

24.02.2025 11:27  Güncelleme: 12:19
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmak amacıyla "Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden" sloganıyla eğitimler veriyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimlerden 150 kursiyer ücretsiz faydalanıyor.

Keçiören Belediyesi, tarımsal üretimde doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak ve bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmak amacıyla "Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden" sloganıyla eğitimlere başladı. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimlerden 150 kursiyer ücretsiz faydalanıyor. Ovacık Mahallesi'nde bulunan modern ve akıllı serada gerçekleştirilen eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Uygulamalı eğitim

Eğitimlerde kursiyerler, sebze yetiştiriciliği, meyve budama, bahçe güzelleştirme, iç mekan ve dış mekan bitki yetiştiriciliği, aşılama ve gübreleme, gül ve bağ budama, sera yetiştiriciliğini öğrenirken, verimli üretim teknikleri hakkında da bilgi sahibi oluyor. Katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra serada yapılan uygulamalı dersler ile doğrudan üretim süreçlerine dair pratik bilgiler elde ediyor.

Modern tarım tekniklerini öğreniyorlar

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eğitim programlarıyla tarımsal üretim sürecindeki yanlış uygulamaları ortadan kaldırmayı ve bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Düzenlediğimiz bu eğitim programıyla hem üreticilerimiz hem de hobi olarak bitki yetiştiren vatandaşlarımız, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle modern tarım tekniklerini öğreniyor. Bununla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli bir tarım yetiştiriciliği konusunda kendilerini geliştiriyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Yetiştiricilik Eğitimi - Son Dakika

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