Keçiören Belediyesi\'nden Birim Müdürlerine Mevzuat Eğitimi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birim müdürlerine mevzuat eğitimi verdi. Keçiören Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitimde mevzuat değişiklikleri, yeni düzenlemeler ve uygulama süreçleri, yetki devri ve imza yetkisi yönergesine dair bilgiler aktarıldı.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birim müdürlerine yönelik mevzuat eğitimi verildi. Keçiören Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitim programında birim müdürlere mevzuat değişiklikleri, yeni düzenlemeler ve uygulama süreçleri, yetki devri ve imza yetkisi yönergesine dair bilgiler aktarıldı.

"Eğitimlerle mesai arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacak"

Kamu hizmetlerinde şeffaflık ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı için personel eğitimine önem verdiklerinin ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Düzenlediğimiz bu eğitimlerle mesai arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacak bilgiye sahip olacak ve belediyemizin kurumsal işleyiş süreçlerini daha etkili yönetme imkanı bulacaklar" dedi.