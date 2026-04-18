Keçiören Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi'nde Dünya Sanat Günü Coşkusu

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programda öğrenciler, kültür ve sanat temalı çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında belediyenin tiyatro ekibi tarafından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterisi, meddah anlatımı ve manilerle zenginleştirilen programda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Programda ayrıca Nene Hatun'un kahramanlık hikayesi anlatıldı ve geleneksel öğeler çocuklara aktarıldı. Programın ilerleyen bölümünde sahneye davet edilen çocuklar, davul eşliğinde maniler söyledi.

Çocuklar hem öğreniyor hem üretiyor

Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi'nde Dede Korkut ile Hacivat-Karagöz köşeleri ve Türk mitolojisi salonları yer alıyor. Umay Ana, Anka Kuşu ve Hayat Ağacı gibi figürlerin de yer aldığı sergilerle miniklere, Anadolu'nun köklü mirasını keşfetme imkanı veriliyor. Müzede ayrıca çocukların yaptığı resimler yapay zeka destekli sistemlerle animasyona dönüştürülüyor. Resim, seramik, kolaj, drama ve bilgi oyunları gibi etkinliklerle çocukların hem eğlenmeleri hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Ayrıca açık alanda yer alan amfi tiyatro ve oyun parkı da minik ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.