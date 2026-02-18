Keçiören Belediyesi Personeli, Lösev'in Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirildi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle belediye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda vakfın faaliyetleri, gönüllülük ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

LÖSEV yetkilisi Şelale Karsavuranoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı programda, vakfın kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ile lösemi hastalığı ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verildi. Karsavuranoğlu, löseminin çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülen hastalık olduğunu ve bulaşıcı olmadığını ifade ederek erken teşhisin önemini vurguladı. Karsavuranoğlu, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna da dikkati çekti.

Amaç, toplumsal dayanışmayı artırmak

Seminerde LÖSEV'in faaliyetlerinin yanı sıra gönüllülük sürecine ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Programda, LÖSEV'in temel amacının zor durumda olan ailelere yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak olduğu belirtildi.

Seminerde gönüllülüğün LÖSEV'in çalışmalarındaki önemli rolüne değinilerek, gönüllülüğün yalnızca bir sosyal sorumluluk olmadığı, aynı zamanda toplumun birlikte hareket etmesini sağlayan bir davranış biçimi olduğu vurgulandı.

Katılımcılara, LÖSEV'in daha fazla insana ulaşmak ve lösemiyle mücadeleye ilişkin toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.