Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi

13.03.2026 09:57  Güncelleme: 10:36
Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği eğitim programları kapsamında Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye çevre ve sıfır atık eğitimi verdi.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği eğitim programları kapsamında Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye çevre ve sıfır atık eğitimi verdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye çevre ve sıfır atık eğitimi verdi. 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde çevre sorunları ve çözüm yolları, geri dönüştürülebilir atık türleri ile atıkların kaynağında nasıl ayrıştırılması gerektiği konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Çevre ile ilgili sunulan hizmetler anlatıldı

Eğitimde öğrencilere ilçede uygulanan geri dönüşüm sistemi ve Keçiören Belediyesi tarafından çevre ile ilgili sunulan hizmetler anlatılırken, devam eden Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması hakkında da bilgilendirme yapılarak öğrencilerin sürece aktif katılım sağlamaları teşvik edildi. Program kapsamında ayrıca çevre ve çevre kirliliği, atık türleri, düzensiz depolamanın yol açtığı zararlar, bertaraf yöntemleri, sıfır atık sistemlerinin işleyişi, atık hiyerarşisi, geri dönüştürülebilir atık grupları ile geri dönüşümün ekolojik ve ekonomik katkıları gibi birçok başlık ele alındı.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

