Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Verem ve Tütün Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Verem ve Tütün Eğitimi

Keçiören Belediyesi, staj yapan öğrencilere 'Verem Hastalığı' ve 'Tütün Ürünleri Kullanımının Zararları' konulu eğitim semineri düzenledi. Tütün bağımlılığının zararları ve önlenmesi yöntemleri hakkında bilgi verildi.

06.03.2025 10:41  Güncelleme: 11:52
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere, "Verem Hastalığı" ile "Tütün Ürünleri ve Tütün Ürünleri Kullanımının Zararları" konulu eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi, bünyesinde staj yapan öğrencilere, "Verem Hastalığı" ile "Tütün Ürünleri ve Tütün Ürünleri Kullanımının Zararları" konulu seminer düzenledi. Tütün kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç kazandırmak amacıyla meclis salonunda düzenlenen seminerde tütün bağımlılığı ve bağımlılık belirtileri ele alındı. Tütün ürünlerinin beden sağlığına, çevreye ve ekonomiye verdiği zararlar örneklerle anlatılarak tütün bağımlılığının önlenmesi için alınabilecek tedbirler ve yöntemler aktarıldı. Bununla birlikte tütün ürünleri kullanımını bırakma sürecinde karşılaşılan zorluklar, bu süreci kolaylaştıracak yöntemler ve Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı konusunda katılımcılara yol gösterildi.

Farkındalık önemli

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tütün kullanımının zararları konusunda farkındalık yaratmanın toplum sağlığı için önemli olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimler, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek ve toplumun sağlık bilincini güçlendirmek adına büyük öneme sahip" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Verem ve Tütün Eğitimi - Son Dakika

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