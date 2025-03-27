Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Kumanya ve Tatlı İkramı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Kumanya ve Tatlı İkramı

Keçiören Belediyesi, iftar saatinde evine ulaşamayan vatandaşlara kumanya dağıtıyor ve teravih namazı sonrası camilerde tatlı ikramında bulunuyor. Başkan Mesut Özarslan, Ramazan ayının bir başka güzel yaşandığını ifade etti.

27.03.2025 10:18  Güncelleme: 11:20
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, iftar saatinde evine ulaşamayan vatandaşlara kumanya, ilçe genelindeki camilerde teravih namazı sonrası ise tatlı dağıtıyor.

Keçiören Belediyesi, iftar saatinde evine ulaşamayan, trafikte ve yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmesi için ilçe genelinde kumanya dağıtımı yapıyor. Akşam ezanı okunmadan başlayan dağıtımlar, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştiriliyor. İçinde hurma, su ve sandviç yer alan kumanyayı vatandaş da memnuniyetle karşılıyor.

Teravih namazından sonra ise camilerde yapılan tatlı ikramıyla ilçelilerin ağzı tatlanıyor.

Keçiören'de, ramazan ayına yakışır birlik ve dayanışma duygusunun had safhada olduğunu belirten Başkan Mesut Özarslan, "Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ramazan ayında kurduğumuz bereketli iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlarımızla her gün bir aradayız. Aynı zamanda iftar saatinde evine ulaşamayan vatandaşlarımız için her gün kumanya dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayının geleneksel ruhunu yaşattığımız camilerimizde teravih sonrası tatlı ikramında bulunuyoruz. Ramazan, Keçiören'de bir başka güzel yaşanıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Kumanya ve Tatlı İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Kumanya ve Tatlı İkramı - Son Dakika
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