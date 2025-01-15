Keçiören Belediyesi\'nden Serviks Kanseri Farkındalık Etkinliği

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında serviks kanseri farkındalığını artırmak ve önleme çalışmalarını desteklemek için bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve beraberindeki heyet, Kalaba Kent Meydanı'nda vatandaşlara serviks kanseri, risk faktörlerini, belirtilerini ve korunma yollarını aktardı. Hastalığa dikkat çekmek üzere düzenlenen etkinlikte, tedavi yöntemleri ve tarama programları detaylı şekilde tanıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Erken teşhisin önemi vurgulandı

Serviks kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna ve düzenli taramaların hayat kurtarabileceğine dikkat çeken Doktor Gizem Işık Solmaz, "Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan serviks kanseri, erken evrede tespit edildiğinde önlenebilmektedir. Düzenli taramalar ve HPV aşısı, bu kanser türüne karşı en etkili koruyucu yöntemlerdir. Kadınların bu konuda bilinçlenmesinin, kendi sağlıklarını koruma yolunda atacakları en önemli adımlardan biri" diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşlara, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nde tarama testlerinin ücretsiz olarak yapıldığı bilgisi verildi. Bu taramaların, hastalığın erken evrede tespit edilmesinde büyük önem taşıdığı da vurgulandı.