Keçiören Belediyesi'nden Serviks Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Serviks Kanseri Farkındalık Semineri

Keçiören Belediyesi, Serviks Kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlediği seminerde, rahim ağzı kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekti. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ortak gerçekleştirilen programda, sağlık uzmanları, kadınların hastalıktan korunma yolları ve taramalar hakkında bilgilendirme yaptı.

31.01.2025 12:18  Güncelleme: 14:30
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 1-31 Ocak Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen programda, rahim ağzı kanserinde erken tanının önemine vurgu yapıldı.

Keçiören Belediyesi, 1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen programda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik ve Onkoloji Cerrahisi Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Doçent Doktor Funda Atalay, Araştırma Görevlisi Doktor Yalınsu Ceren Özkale ve Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu konuşmacı olarak yer aldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen farkındalık programına, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Ayça Çağlar, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erken teşhis edildiğinde ölüm oranlarının büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekildi

Erken tanının önemine vurgu yapan Doçent Doktor Funda Atalay, rahim ağzı kanserinin düzenli sağlık taramaları ile erken teşhis edildiğinde ölüm oranlarının büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekti. Rahim ağzı kanseri taramalarının Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapıldığını belirten Atalay, rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık yaratma çalışmalarında kendilerine bu fırsatı verdiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Araştırma Görevlisi Doktor Yalınsu Ceren Özkale ise rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler, hastalıktan korunma yolları ve HPV aşıları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ceren Özkale, önlenebilen bir kanser olmasından dolayı rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı ve taramalar konusunda herkesin farkında olması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu da "Kriz Sonrası Hayatı Yeniden Çerçevelendirmek" konulu sunumuyla kanserle mücadele eden bireylerin duygusal ve psikolojik zorluklarını, destek ve psikososyal yardımın hastaların tedavi sürecindeki önemini aktardı.

"Kendimizi sevip, kendimize güvenmeli, yaşamımıza özen göstermeliyiz"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, programda yaptığı konuşmada rahim ağzı kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, kişinin sadece kendini değil, çevresini de bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Dinçer, "Kadınlarımızın hayatta birçok önceliği var evi, yuvası, çocuğu... Bütün bu sorumlulukların yanında kendimize karşı da sorumluluklarımız var. Kendimizi sevip, kendimize güvenmeli, yaşamımıza özen göstermeliyiz. Bunun için rahim ağzı kanserine karşı önlem almalı ve sorunlarımızı çözmek adına gerekli adımlar atmalıyız. Çünkü kadın hayattır, kadın emektir, kadın güçtür" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Serviks Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika

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